Limbiate: investito sulle strisce da un automobilista senza patente

Pedone investito: conducente sanzionato per guida senza patente. È quanto accaduto a Limbiate nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio, intorno alle 14.45, in via Puccini. Da quanto riferito dalla polizia locale, un 26enne residente a Ceriano Laghetto è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è stato causato da un’Alfa Romeo Giulietta, condotta da un 31enne egiziano residente a Limbiate. Gli agenti hanno immediatamente accertato che il conducente era alla guida senza patente, in quanto mai conseguita.

Di conseguenza, sono state elevate sanzioni sia al conducente, per guida senza titolo e mancata precedenza al pedone, sia al proprietario del veicolo, padre del conducente, per incauto affidamento del mezzo. Il pedone ha riportato una lesione alla rotula, con una prognosi di 15 giorni, ed è stato soccorso dal personale del 118.

Limbiate: incidente anche per un rider in bicicletta, cinque giorni di prognosi

Sempre lunedì 27 gennaio, sempre a Limbiate, è stato investito un ciclista in via Dei Mille e sanzionata la conducente dell’auto. Il ciclista, un 22enne pakistano residente a Limbiate, stava percorrendo la strada a bordo della sua bicicletta elettrica, utilizzata per un servizio di delivery, quando è stato travolto da una Renault Megane condotta da una 60enne residente a Limbiate. I rilievi effettuati dalla Polizia Locale hanno evidenziato che la conducente dell’auto non aveva dato la precedenza al ciclista, motivo per cui è stata immediatamente sanzionata. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti. Il giorno seguente, ha consegnato al comando di polizia locale di Limbiate il proprio referto medico, che attesta una prognosi di 5 giorni.