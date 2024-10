Limbiate, il distretto del commercio insegna cucina: successo per i laboratori sui sapori locali

Imparare l’importanza di ingredienti salutari… giocando. Grande successo per i laboratori di cucina “Pan di Seta e sapori locali”, promossi dal comune di Limbiate con il contributo della ditta Sodexo. Il centro cottura Sodexo ha accolto i piccoli chef per i laboratori che hanno fatto il pieno di entusiasmo e creatività. I bambini, seguiti da personale esperto, ed insieme a LaSabri e Pika, amati youtuber, hanno imparato a creare semplici e gustosi piatti, scoprendo in modo pratico l’importanza degli ingredienti genuini e locali. I laboratori di cucina fanno parte del progetto “Pan di Seta e sapori locali”, un’iniziativa del distretto urbano del commercio di Limbiate volta a promuovere la filiera a km 0 e le eccellenze alimentari del territorio locale.

Cucina: l’opinione dell’assessore al Commercio Cinzia Galli

I partecipanti in gruppo

«Coinvolgendo i bambini in queste attività, vogliamo educare le nuove generazioni al valore del cibo sano, locale e sostenibile, creando consapevolezza sulla tradizione gastronomica della nostra comunità» dichiara l’assessore al Commercio di Limbiate, Cinzia Galli.«Questo evento -ha proseguito- rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra il territorio e le famiglie, attraverso il cibo e la cultura del km 0». L’evento tenutosi in piazza Aldo Moro è proseguito con uno spettacolo, la merenda per tutti e la possibilità di gustare i prodotti tipici locali.