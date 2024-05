Limbiate: c’è un’offerta per l’acquisto di Greenland, attesa per gli esiti dell’asta

Aggiudicata provvisoriamente con asta giudiziaria l’area dell’ex Greenland di Limbiate, a Città Satellite. L’offerta è stata presentata il 7 maggio. La procedura prevede un termine massimo di 120 giorni per saldare il dovuto e completare così l’acquisizione. Si dovrebbe quindi attendere settembre per comprendere il reale disegno di un’area su cui si è già espresso con critica il consigliere regionale Gigi Ponti. L’ipotesi di un compratore privato per l’enorme distesa di verde inserita nel Parco delle Groane (si tratta di 336mila metri quadrati, in gran parte a bosco) con una base d’asta di 896mila euro, con offerta minima di 672mila euro, area che ad oggi è destinata a parco divertimenti, è per l’esponente del Pd una «occasione mancata».

Limbiate: c’è un’offerta per l’acquisto di Greenland, la perplessità di Gigi Ponti (Pd)

«Mi rattrista constatare come Città Satellite, una zona che è sempre stata fonte di problemi, non sia stata restituita al Parco delle Groane: si è persa la grande opportunità di rinaturalizzare un’area oggi in parte edificata. Considerando che la Brianza è la provincia più cementificata del Paese, avere perso questa occasione è una sconfitta per tutti. La spesa non sarebbe stata così impattante per la pubblica amministrazione».

Secondo Ponti, l’area dell’ex Greenland doveva esser acquistata dal Parco delle Groane: «Il consiglio di gestione si era espresso lo scorso dicembre per proporre all’assemblea dei sindaci l’acquisto dell’area la cui iniziale messa in sicurezza sarebbe costata 300mila euro». Considerando che l’offerta minima per l’acquisizione era fissata a 672mila euro, secondo Ponti con circa 1 milione si sarebbe potuto riportare alla natura l’ex parco divertimenti ormai abbandonato.

E precisa. «Al netto delle questioni di bilancio ora è fondamentale comprendere chi siano i nuovi proprietari e quali siano i loto progetti: credo sia davvero impensabile – conclude Ponti – prevedere un progetto che porti ad un ulteriore consumo di suolo tra strutture ricettive e costruzione di nuove strade».

Limbiate: c’è un’offerta per l’acquisto di Greenland, il sindaco Romeo

Sul tema ha espresso un parere anche al sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, il quale puntualizza di non avere ricevuto alcuna richiesta da parte di privati interessati all’acquisizione e pertanto di non sapere chi ha acquistato l’area.

«Voglio però ricordare che su quell’area è tuttora in vigore un contratto d’affitto per la gestione che deve essere rispettato anche dal futuro acquirente, ma soprattutto ci sono i contenuti della convenzione del 2019 firmata da Comune, Parco delle Groane e gestore che sono validi e vincolanti – dichiara il sindaco – su quell’area non si può fare nient’altro che un parco divertimenti con i servizi ad esso collegato come previsto dalla convenzione».

Greenland negli anni ‘80 fu un parco di divertimenti che richiamò famiglie da tutta la Brianza e dall’hinterland milanese, un fiore all’occhiello per il quale il futuro non è al momento del tutto chiaro.