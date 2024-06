Limbiate: bambine incastrate con le altalene, vigili del fuoco a Pinzano

Sono dovuti accorrere i vigili del fuoco, allertati da alcuni presenti, per aiutare due bambine rimaste incastrate nelle altalene nel parco Corinna Bruni di Pinzano, a Limbiate. Un episodio decisamente curioso, e che si è risolto al meglio, accaduto nella mattinata di giovedì 13 giugno nell’area verde di via Giotto.

Limbiate: bambine incastrate con le altalene, l’allarme dei presenti

Qui, secondo quanto ricostruito, due bambine sarebbero rimaste incastrate schiena contro schiena nel seggiolino dell’altalena. Fortunatamente chi era presente e si è accorto del guaio, ha allertato i soccorsi. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Desio che hanno liberato le bambine svitando con cura l’altalena, evitando anche di danneggiare il gioco pubblico.

Limbiate: bambine incastrate con le altalene, anche la polizia locale e l’ambulanza fortunatamente senza dover intervenire

Sul posto si sono precipitati anche gli agenti di Polizia locale e il personale paramedico di Areu, ma per fortuna il problema si è risolto senza conseguenze per le bambine che non hanno riportato alcuna ferita. Al parco sono giunti anche i familiari delle limbiatesi. L’altalena è quindi stata rimontata per consentire ai bambini del quartiere di continuare ad utilizzarla.