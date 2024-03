Da Monza a Siracusa con il teatro antico. I ragazzi del liceo Frisi che frequentano il laboratorio teatrale proposto, all’interno dell’istituto, da Chicco Roveris stanno lavorando per mettere in scena “Le rane” di Aristofane.

Liceo Frisi di Monza al teatro antico di Siracusa con Aristofane, una trentina di studenti del laboratorio con Chicco Roveris

Circa una trentina di studenti, dalle prime alle quinte, hanno raccolto la proposta del regista per riprovare l’emozioni che il teatro antico può trasmettere e, per la prima volta, parteciperanno alla rassegna di Teatro antico organizzata proprio in Sicilia. Il laboratorio di teatro nel liceo cittadino è una tradizione che si era interrotta con la pandemia e ripreso il precedente anno scolastico.

Liceo Frisi di Monza al teatro antico di Siracusa con Aristofane: «Tornare a collaborare insieme e mettersi in relazione»

«L’anno precedente ho lasciato spazio a loro. I ragazzi avevano bisogno di raccontarsi, usare il palco per parlare di sé – spiega Roveris – Quest’anno avevo il desiderio di lavorare con loro su una dimensione più corale, per farli riavvicinare e, questo genere, è perfetto. Il teatro antico richiede di lavorare insieme, ha molte scene di gruppo, per questo l’ho proposto ai ragazzi, un modo per aiutarli a ritrovarsi, tornare a collaborare e mettersi in relazione».

L’idea di partecipare ad un festival in Sicilia rappresenta anche l’occasione di viaggiare, trascorrere insieme alcuni giorni, confrontarsi con coetanei di tutt’Italia, relazionarsi tra pari.

«Sono convinto che quest’esperienza sia un grande arricchimento per loro – conclude il regista – e devo ringraziare la dirigente, Lucia Castellana, che ha approvato quest’occasione. I ragazzi sono entusiasti, si affidano molto e hanno colto le sfaccettature di quest’esperienza che li porterà all’esterno della scuola».

Liceo Frisi di Monza al teatro antico di Siracusa con Aristofane, debutto nel festival Lì sei vero

La trasferta sarà a fine maggio, ma il debutto sarà al Binario 7 durante gli appuntamenti del festival Lì sei vero.