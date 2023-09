“Liberi tutti di fare sport”, la manifestazione inclusiva degli “Amici di Lollo” a Lissone

Il valore della diversità, la forza di essere unici. Ci sono questi sentimenti alla base di una manifestazione speciale dedicata agli sport inclusivi promossa dall’associazione “Amici di Lollo”. Un evento “aperto”, nel vero senso della parola, alle realtà sportive del territorio di Monza e Brianza che in città, domenica 24 settembre, saranno “Liberi tutti di fare sport” (questo il titolo della manifestazione). Col patrocinio del Comune di Lissone, in via Tarra 8 si terrà una giornata intera dedicata agli sport inclusivi che si avvarrà della partecipazione straordinaria di due campioni: Edoardo Casati, lissonese, che fa parte della nazionale di tennis tavolo, e Arianna Talamona, medaglia d’argento alle para olimpiadi di Tokyo nel 2021.

Lissone, una domenica dedicata allo sport senza barriere

Insieme a loro, a caratterizzare una domenica dedicata allo sport senza barriere, una serie di società sportive che daranno la possibilità sia a persone abili sia a disabili di provare a praticarli. Saranno presenti la Polisportiva Sole (ginnastica e basket), Asd My Dog’sTeam che incentra la propria attività sulla cultura cinofila, Asd Onlus Piccoli Diavolo (handbike), Sharks (Powerchair Hockey), Arcieri Torrevilla (tiro con l’arco) e Yoga a raggi liberi. Dopo la mattinata nella quale è avvenuta la presentazione con Edoardo Casati del tennis tavolo, Arianna Talamona con un percorso sensitivo, gli Arcieri Torrevilla con il tiro con l’arco, My Dog’s Team Asd cultura cinofila e i Piccoli Diavoli per l’ handbike, nel pomeriggio dalle 14.30 alle 15, Yoga a raggi liberi, dalle 15.15 alle 16,15 lo spazio con la Polisportiva Sole (ginnastica artistica e basket).

Intervento- saluto delle autorità cittadine previsto alle 16.15. Dalle 16.30 alle 17.30 con Sharks – Powerchair Hockey, e ancora con la partecipazione degli sportivi Edoardo Casati e Arianna Talamona. Chiusura con gli Arcieri Torrevilla con dimostrazioni e prove di tiro con l’arco e i Piccoli Diavoli per l’Handbike. Per l’associazione “Amici di Lollo” questa domenica significa dare spazio allo sport senza barriere che è da sempre uno dei temi più cari al sodalizio che, lo ricordiamo, ha consentito che a Lissone si aprisse il primo parco giochi inclusivo della Brianza.