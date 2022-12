L’ex minigolf fantasma di viale Foscolo a Monza: così il Comune pensa al suo futuro

L’iter sarà lungo, ma potrebbe esserci una nuova vita per il minigolf di viale Foscolo a Monza. Ad annunciarlo è stata l’assessore allo Sport, Viviana Guidetti, che ha assicurato l’interesse dell’amministrazione per il recupero dell’area verde, e non solo dell’ex struttura sportiva, che si spinge fino a via Collodi. Una zona chiusa all’accesso del pubblico a causa del profondo starato di terreno inquinato che era stato ritrovato negli anni scorsi in seguito ad operazioni di carotaggio.

L’ex minigolf e la bonifica da 10 metri di profondità

Una bonifica efficace del terreno costringerebbe, stando alle relazioni presentate dai tecnici, a fare uno scavo di almeno dieci metri, per una bonifica profonda del terreno contaminato. «Dovendo arrivare a quelle profondità per una superficie tanto estesa il costo dell’intervento sarebbe altissimo – ha spiegato Guidetti – e così i tecnici hanno proposto di utilizzare la tecnica del cupping, che prevede l’isolamento della parte più profonda del terreno e una bonifica solo del terreno più superficiale».

Un intervento che al momento non è stato ancora discusso dalla giunta ma che – assicura l’assessore allo Sport – sarà messo in programma nei prossimi anni, certamente entro la fine del mandato. La bonifica del terreno lungo viale Foscolo, dove un tempo sorgeva il minigolf, consentirebbe di recuperare un’ampia area che «potrebbe essere nuovamente destinata a usi sportivi o ludici».

Il terreno in quel tratto di viale Foscolo risulta contaminato dal momento che lì sorgeva una vecchia cava, poi diventata discarica per materiali di risulta nel corso dei decenni.

Impianti sportivi: conferme per San Fruttuoso

Se questo progetto pare essere ancora tutto da discutere, potrebbe essere più imminente, ma ancora in fase di definizione, quello per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo nel quartiere San Fruttuoso. Dopo lo smantellamento del cantiere che era stato transennato in via Valosa di Sotto nelle ultime settimane della giunta Allevi, ora l’amministrazione Pilotto sta valutando nuove soluzioni per assicurare al quartiere un nuovo impianto sportivo destinato a più discipline. «È prematuro parlarne ora, aspettiamo di definire i dettagli prima di darne comunicazione ufficiale», ha aggiunto Guidetti.