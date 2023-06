Lettera dall’Irlanda a Claudio Trenta: “Anch’io riparo buche per strada (e nemmeno mia moglie lo sa)”

La lettera di sostegno e solidarietà ha girato un mese tra gli uffici postali prima di essere recapitata, perché mancava l’indirizzo esatto, e anche su questo ci sarebbe da scrivere un articolo, ma poi quando è arrivata nella casella della posta di Claudio Trenta, il cittadino e noto blogger di Barlassina che era stato multato per quasi 800 euro per aver chiuso una buca senza il permesso del comune, non solo è stata letta dal destinatario ma da praticamente tutta Italia, ripresa in ogni forma dai media. Probabilmente perché a scriverla è sì un uomo qualunque, ma direttamente dall’Irlanda.

Barlassina, la lettera di solidarietà di Fergus Owens: “Voglio darti il mio incoraggiamento”

Si chiama Fergus Owens ed anche lui, nella sua cittadina, si occupa di piccoli lavori di manutenzione; coetaneo del barlassinese, si è rivisto nella storia leggendola sui giornali in patria e per solidarietà ha voluto scrivere a Trenta. «Ho letto di te sul giornale, ho la tua stessa età e non parlo italiano, tuttavia voglio darti il mio incoraggiamento», scrive nella missiva.

Barlassina, la lettera dall’Irlanda: “Abbiamo qualcosa in comune, spero uscirai vincitore”

«Anche io ho riparato alcune buche stradali nella mia zona perciò sento che abbiamo qualcosa in comune. Nel mio caso non ho detto a nessuno che riparo le buche in strada, nemmeno mia moglie lo sa. In genere uso un bitume a presa rapida e lo faccio in tarda serata quando non c’è traffico e ci sono meno persone e poi vado a vedere al mattino se è tutto a posto. Spero che uscirai vincitore alla fine di questa vicenda. Te lo meriti. Non saprò mai la fine di questa storia, ma sono sicuro che sarai scagionato. Hai sfidato la burocrazia e tutte quelle piccole regolette, quando a conti fatti ci vogliono pochi minuti per riparare una buca. Faccio il tifo per te da una cittadina di campagna in Irlanda». Solidarietà intrisa di umanità.