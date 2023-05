Lesmo: Sebax lancia il tormentone per il Giro d’Italia

Sebax lancia una nuova hit o meglio un tormentone questa volta dedicato al Giro d’Italia. In queste ore il coreografo e artista di Lesmo ha lanciato l’audio di Giro Festival e si attende di vedere nei prossimi giorni anche il video completo della nuova fatica musicale di una delle anime di Arte e Spettacolo. Sebastiano Fumagalli non è nuovo a queste canzoni spesso legate ai grandi eventi come l’Expo 2015 di Milano o le Olimpiadi.

Lesmo: Sebax lancia il tormentone, “un regalo per i ciclisti”

“Ho voluto regalare questa canzone ai ciclisti perché il Giro d’Italia è un evento troppo importante celebrando tanto i campioni del passato come Bartali e Coppi e quelli del presente come Nibali – ha detto il coreografo e anche cantautore lesmese -. Per il momento io che sono un vulcano di idee ho lanciato un piccolo assaggio del video per ingolosire il pubblico e a breve pubblicherò anche i passi di quello che potrebbe diventare un vero e proprio tormentone”. La speranza di Sebax è quella magari di poterlo ballare a Roma in occasione dell’ultima tappa del Giro. Intanto Fumagalli insieme alla sua accademia e alla sorella Stefania ha partecipato in queste settimane a diversi eventi benefici e culturali tra Monza e Arcore.