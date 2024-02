Lesmo riqualifica le case comunali e pensa a nuove strategie abitative

Sono ufficialmente iniziati i lavori degli interventi di manutenzione straordinaria in 6 alloggi sfitti delle case popolari di Via Volta 10 e 12 a Gerno di Lesmo. “Questa iniziativa segna l’avvio di un importante progetto di riqualificazione degli immobili comunali, mirato a valorizzare le risorse della nostra comunità” fanno sapere dal municipio. Non sono però solo lavori di manutenzione perché come sottolinea l’amministrazione “ L’obiettivo di questo intervento è quello di ristrutturare fisicamente gli alloggi per sviluppare a seguire strategie abitative che possano, con attività di accompagnamento e sostegno sociale, contribuire a una valorizzazione a lungo termine le capacità di autonomia delle persone che vi risiederanno, promuovendo il loro sviluppo e benessere. Il ripensamento dell’abitare sociale è per l’amministrazione testimonianza dell’impegno assunto nei confronti dei bisogni umani e sociali dei cittadini”.

Lesmo riqualifica le case comunali e le nuove collaborazioni

Proprio l’assessore ai Servizi Sociali Sara Dossola è in prima linea per questo progetto che coinvolge anche altre realtà per poter dare prospettive diverse alle persone che saranno ospitate negli alloggi in fase di riqualificazione. Nell’ultima variazione di bilancio del novembre scorso propio il Comune ha destinato circa 140mila euro per finanziare la riqualificazione che durerà tre mesi per poi assegnare gli alloggi alle persone bisognose “collaborando con anche altri enti per cercare di valorizzare e rendere anche autonome le persone che occuperanno quegli spazi” ha aggiunto proprio Dossola. Mentre a illustrare gli interventi nei locali sfitti in carico ad Aler, ci ha pensato l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Mistò che ha evidenziato come “si provvederà alla sostituzione dei sanitari, delle caldaie e dell’impianto elettrico”. Un’operazione di ammodernamento per consentire un nuovo utilizzo delle case comunali a Gerno. Prossimamente invece potrebbero esserci sviluppi per quanto riguarda l’immobile confiscato alla mafia in via XXV Aprile, che dovrebbe avere sempre una funzione sociale per la comunità locale, dopo che Cem ha provveduto alla pulizia della villetta.