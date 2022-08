Lesmo pensa ai parcheggi rosa con il bando del Ministero dei Trasporti

Il Comune di Lesmo pensa ai parcheggi rosa e ai nuovi stalli per disabili puntando sui fondi del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Lesmo pensa ai parcheggi rosa e l’attenzione sociale di Montorio

“Fa parte del nostro programma avere una particolare attenzione per il sociale – ha detto il sindaco Francesco Montorio – e quindi vorremmo sfruttare questo bando per istituire dei posteggi riservati alle mamme in gravidanza o con bimbi piccoli, oltre a spazi destinati a portatori di handicap”.

Lesmo pensa ai parcheggi rosa e gli stalli per disabili

Nel dettaglio dovrebbero essere dipinti di rosa sei stalli tra di via Caduti per la Patria, in prossimità del poliambulatorio ai fini di usufruire dei servizi dei medici di base a Peregallo; in via Marconi in prossimità della farmacia; in via Monti in prossimità dell’area mercato; in piazza Dante; in via Petrarca vicino alla piscina e in via Ratti vicino ai giardinetti comunali. In parallelo la giunta di Lesmo Amica vuole riservare cinque posti auto per disabili in via Volta, via Petrarca, via Morganti, via Ungaretti e via Caduti per la Patria.