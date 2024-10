Lesmo: la palestra di Peregallo è completamente rinnovata

La palestra di Peregallo di Lesmo si è rifatta il look.«Siamo felici di annunciare che i lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra Comunale di Via Caduti per la Patria sono stati completati con successo – ha fatto sapere l’amministrazione comunale –.Grazie a questo intervento, la nostra comunità potrà ora usufruire di uno spazio rinnovato, sicuro e moderno».

Lesmo: la palestra di Peregallo e il bando

Il Comune ha investito circa 100mila euro per ripavimentare la palestra e sistemare anche la tribuna. Ora la struttura sarà messa a bando per assegnarla a società sportive per la loro attività.