Lesmo: la nuotatrice Anita Greco sarà premiata con il “Talamoni”

Ancora una lesmese si aggiudicherà il premio del Beato Talamoni. Dopo che nel 2022 il riconoscimento della Provincia era stato conferito a Federica Sala campionessa di nuoto sincronizzato, questa volta è il turno di Anita Greco, che nella scorsa estate ha ottenuto due medaglie ai Mondiali Special Olympics gareggiando nel nuoto in mare aperto a Berlino.

Lesmo: la nuotatrice Anita Greco e la soddisfazione del Comune

“Anita ha sempre dimostrato una dedizione straordinaria nel suo percorso sportivo, superando sfide e ostacoli con determinazione e grinta, seguita dalla madre Elena Perego e dalla sua allenatrice Lucia Zulberti. Il suo impegno e il suo talento l’hanno resa una vera ispirazione per tutti noi – ha fatto sapere l’amministrazione lesmese -. Siamo orgogliosi di avere Anita come cittadina e non vediamo l’ora di celebrare con lei questo meritatissimo premio”.