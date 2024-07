Lesmo: la maestra Campagna va in pensione, dopo 42 anni nella stessa scuola

Dopo 42 anni in cattedra la maestra Katya Campagna lascia la scuola elementare e si gode la meritata pensione. Eppure l’ormai ex insegnante se ne va per sua stessa ammissione “a malincuore perché lascio una quarta elementare con cui avrei voluto concludere il ciclo e che mi ha dato tanto”. Questa è stata solo l’ultima classe in cui ha insegnato, Campagna che ha messo piede nell’istituto scolastico Manzoni di Lesmo quel lontano 1° settembre ’82 a soli 18 anni, quando la scuola si trovava ancora in piazza Dante (ora in via Vittorio Veneto).

Lesmo: la maestra Campagna e il concorso nell’82

“Avevo frequentato la scuola magistrale al Bianconi – ha raccontato l’ormai ex docente, anche se il titolo da pensionata vera e propria arriverà il prossimo 31 agosto- subito dopo il diploma ho fatto il concorso e mi sono ritrovata subito nel plesso dove nel giro di un anno sono diventata di ruolo e alla fine ho trascorso tutta la mia vita lavorativa. Pensare che all’epoca voleva diventare un’archeologa o una giornalista”. A distanza di oltre quattro decenni si definisce “fortunata perché professionalmente mi ritengo molto appagata e gli attestati di stima di colleghi e alunni sono innumerevoli, Ancora oggi ex studenti mi fermano per strada per salutarmi e devo ammettere che talvolta faccio fatica a riconoscerli. Resta comunque il fatto che è più quello che ho ricevuto di quanto ho dato ai ragazzi”.

Lesmo: la maestra Campagna e i bambini

I tempi sono cambiati ma per Campagna “la curiosità, la voglia di apprendere e di affacciarsi al mondo dei bimbi rimane sempre la stessa, forse la differenza è il loro modo di relazionarsi con gli altri in maniera meno schietta e sincera per colpa di internet e la scuola è diventata una delle poche palestre sociali dove crescere, mentre anni fa c’era anche il cortile, l’oratorio o altri ambienti. Anche i metodi di insegnamento sono mutati, ma alla fine li vedi arrivare in prima elementare come cuccioli e li vedi andar via come dei preadolescenti”.

Lesmo: la maestra Campagna e la cooperazione internazionale

Molte le sorprese e anche i regali che la maestra ha ricevuto dal plesso insegnanti e dagli allievi , tra cui anche uno zaino per i suoi viaggi. Infatti da una decina d’anni come volontaria vola verso paesi in via di sviluppo per portare avanti progetti di cooperazione internazionale, dove chiaramente si dedica all’insegnamento perché ammette “di avere ancora energie da dare e anche se a volte sussiste la limitazione della lingua, riesco a comunicare con la musica , infatti oltre al diploma magistrale, ho conseguito il diploma al conservatorio in pianoforte”. Fino a qualche anno fa Campagna teneva anche dei concerti a Milano oltre ad animare le messe della parrocchia Santa Maria Assunta.

Non è mancato poi l’impegno politico che l’ha portato ad essere prima consigliere e poi assessore a Istruzione e Servizi Sociali durante il primo mandato di Lesmo Amica col sindaco Roberto Antonioli dal 2012 al 2017.