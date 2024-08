Lesmo, la comunità pastorale passeggia all’alba pregando Santa Maria Assunta

Un piccolo ma significativo gruppetto mercoledì mattina 14 agosto ha “svegliato l’aurora” a Lesmo per introdurre tutta la comunità alla grande festa della Madonna Assunta in cielo facendo una passeggiata nel verde.

Lesmo, la comunità pastorale e il messaggio dei sacerdoti

“Nelle prossime ore le S.Messe saranno secondo l orario festivo e, in tutte, reciteremo la preghiera composta dal Patriarca di Gerusalemme per implorare dalla Vergine il dono preziosissimo della pace. Ovunque siamo, se a casa oppure in vacanza, non perdiamo l occasione di questa festa e della preghiera che ci viene chiesto di innalzare unanimi alla Vergine Santissima” hanno fatto sapere i sacerdoti della comunità pastorale di Lesmo, Camparada e Correzzana.