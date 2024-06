Lesmo: il pedone investito in via Maggi è ancora in prognosi riservata

Si trova ancora ricoverato in prognosi riservata il 72enne investito giovedì scorso 13 giugno all’incrocio tra via Maggi e via Caglio a Peregallo di Lesmo.

L’uomo era stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato trattenuto nel reparto di neurorianimazione per i traumi riportati.

Lesmo: il pedone investito in via Maggi e lo spiegamento di forze

L’incidente, che ha visto coinvolte due auto, aveva fatto convogliare sul posto due ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Lesmo e Camparada. Il traffico sulla sp7 era andato completamente in tilt.