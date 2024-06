Lesmo: grave incidente in via Maggi, un ferito in codice rosso in ospedale

Grave incidente a Lesmo con due feriti, uno trasportato in codice rosso all’ospedale, e un grande spiegamento di forze compreso l’elisoccorso. Giovedì mattina 13 giugno verso le 8.30 all‘incrocio tra via Maggi e via Caglio è stato investito un pedone e due auto si sono scontrate violentemente, abbattendo anche un cartello stradale.

Lesmo: grave incidente in via Maggi

Immediatamente sul posto sono intervenuti due ambulanze, l’auto medica, l’elisoccorso, i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco per soccorrere i feriti.

Secondo una prima ricostruzione una jeep sarebbe entrata a velocità sostenuta in via Caglio carambolando contro un’utilitaria e avrebbe investito un pedone. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine.

Lesmo: grave incidente in via Maggi, investito un uomo di 72 anni

Il ferito più grave, secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, risulta un uomo di 72 anni che era a piedi ed è stato investito. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico, al volto e al torace.

A Monza anche la donna alla guida dell’auto, in codice verde con un trauma alla schiena.

L’elisoccorso è atterrato nel parco di via Maggi, sulla Sp7 si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.