Lesmo: gli anziani cenano insieme a Ferragosto

Un momento conviviale per gli anziani lesmesi nel giorno di Ferragosto. Sono stati circa un settantina i membri dell’età d’argento compreso l’ex parroco don Gianni Viganò, che si sono accomodati al Ranch Mary di Gerno.

Lesmo: gli anziani cenano insieme al Comune

Insieme agli ospiti del convivio hanno preso parte anche l’amministrazione comunale col sindaco Francesco Montorio, la sua vice Laura Barettini e il direttivo del centro anziani per trascorrere una serata in compagnia in un giorno di festa come avviene tradizionalmente da tanti anni.