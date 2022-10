Lesmo: è finalmente in corso la sostituzione dei lampioni per una bolletta più leggera

Sono in corso i lavori per la sostituzione delle vecchie lampade dell’illuminazione pubblica a led a Lesmo per avere cospicuo risparmio a livello di consumo di energia e costi in bolletta. Lunedì 31 ottobre gli operai di Hera Luce hanno sostituito i punti luce in via Pontida. Questi lavori in accordo ancora con la vecchia amministrazione comunale dovevano essere eseguiti tra marzo e aprile 2022, ma il ritardo del reperimento dei materiali ha posticipato di sei mesi le operazioni.

Lesmo: le nuove luci e i forti risparmi

Le nuove 1300 luci su tutto il paese permetteranno ogni anno di risparmiare oltre 567 MWh, che corrispondono a una diminuzione di circa il 77% rispetto allo stato attuale. Anche le emissioni di CO2 diminuiranno drasticamente con una stima di 228 tonnellate all’anno risparmiate all’atmosfera.

Lesmo: le nuove luci portano telecamere e wifi

Inoltre si procederà all’installazione di 6 nuove postazione hot-spot per il wifi, 18 telecamere di videosorveglianza, una postazione dotata di defibrillatore automatico esterno e uno stallo di manutenzione per le biciclette