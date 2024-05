Lesmo: donna investita in via Ratti, finisce in ospedale

Investita una 49enne in via Ratti a Lesmo, che finisce in ospedale per accertamenti in codice verde. Mercoledì mattina 29 maggio verso le 10 stava attraversando la strada a piedi, quando è stata urtata da una Toyota, che l’ha fatta finire a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca di Besana e una pattuglia dei Carabinieri.

Lesmo: donna investita e i soccorsi

Fortunatamente le condizioni della signora si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Carate per accertamenti medici, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi di rito, raccogliendo i dati delle persone coinvolte nel sinistro stradale avvenuto all’altezza del civico 6.