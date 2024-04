Lesmo, don Stefano suona le campane a festa per lo scudetto dell’Inter

Festa grande in oratorio a Lesmo per lo scudetto della seconda stella dell’Inter. Lunedì sera 22 aprile al termine del derby che ha visto imporsi la squadra di Simone Inzaghi per 2-1 sui “cugini “ rossoneri il responsabile della pastorale giovanile don Stefano Borri noto nerazzurro aveva già indosso la maglia della sua beneamata con tanto di scudetto e doppia stella per il traguardo dei 20 titoli, regalata dall’Inter Club di Correzzana.

Non è mancato poi uno scampanellio proprio in oratorio per esaltare la vittoria interista con le campane registrate attraverso gli altoparlanti insieme a un nutrito gruppo di fedeli interisti, che hanno condiviso il momento di gioia.

“Io non sono per niente scaramantico e la maglia della vittoria che mi hanno donato nel pomeriggio l’ho subito sfoggiata – ha detto il sacerdote ancora entusiasta – e lo dico chiaramente vi aspetto tutti a messa domenica per il commento finale su questa bella stagione dell’Inter”. Non che le altre domeniche si sia mai risparmiato tra un avviso e un’omelia a lanciare qualche frecciata a milanisti e juventini. D’altronde se la fede in Dio per don Stefano è forte, quella per l’Inter non è da meno.