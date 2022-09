Lesmo: da ottobre i medici (provvisori) si spostano da Correzzana a Peregallo

Il Comune di Lesmo si attiva per riportare almeno nell’ambulatorio di Peregallo i medici di base a partire da ottobre. “Dopo un confronto con le amministrazioni di Camparada e Correzzana e l’Ats abbiamo convenuto che dal prossimo mese riapriremo lo studio nella frazione di Peregallo per permettere ai nostri cittadini di avere almeno un presidio sul territorio” ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Sara Dossola.

Lesmo: da ottobre i medici (provvisori) e i sostituti di Brambilla

Al momento non c’è ancora una data precisa, ma i sostituti della dottoressa Maria Carla Brambilla (andata in pensione a luglio) si sposteranno dal centro polifunzionale di Correzzana alla sede di via Caduti per la Patria nella frazione lesmese. Inoltre Dossola ha confermato che “stiamo lavorando sempre con Ats affinché venga designato il sostituto definitivo della dottoressa Brambilla”. D’altronde negli ultimi mesi molti pazienti si sono lamentati di questa situazione transitoria, che li costringe a recarsi a Correzzana per avere un contatto con la medicina di base.