Medici di base a Lesmo-Camparada: Manzin al posto di Brambilla per almeno un anno

Buone notizie per gli ex pazienti della dottoressa Mariacarla Brambilla di Lesmo e Camparada. A partire da lunedì 10 ottobre 2022 le persone in cura dall’ex camice bianco verranno presi in carico dal dottore Matteo Manzin. Il nuovo e giovane medico non è il sostituto definitivo, ma avrà questa funzione per almeno un anno ossia fin quando non ci sarà il nuovo bando indetto da Ats Brianza per i dottori di famiglia. L’altra buona notizia è che i pazienti saranno visitati anche negli ambulatori di Peregallo di Lesmo e Camparada, riportando il servizio sul territorio e non dovendo più spostarsi fino al centro polifunzionale di Correzzana.

Lesmo-Camparada: il dottor Manzin e i nuovi orari e sedi

Nel dettaglio gli orari di ricevimento sono i seguenti:

lunedì: 10.30 – 12.30 Correzzana – presso il centro polifunzionale comunale – via Leonardo Da Vinci, 10

martedì: 17.00 – 19.00 Camparada – presso l’ambulatorio di – viale Brianza 27

mercoledì: 17.00 – 19.00 Lesmo – presso l’ambulatorio di Peregallo – via caduti per la patria 13

giovedì: 17.00 – 19.00 Correzzana – presso il centro polifunzionale comunale – via Leonardo Da Vinci, 10

venerdì: 10.30 – 12.30 Lesmo – presso l’ambulatorio di Peregallo – via caduti per la patria 13

L’accesso agli ambulatori è su prenotazione tramite mail scrivendo a dottormanzin@gmail.com o tramite google calendar all’indirizzo https://calendar.app.google/eYQ7GAuBkR1bx3e78

Il medico è reperibile telefonicamente tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.00 al numero 𝟯𝟱𝟭𝟳𝟳𝟳𝟵𝟴𝟳𝟬.