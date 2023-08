Lesmo apre il bando per assegnare i locali di via Manzoni alle associazioni

Apre ufficialmente il bando per assegnare i locali di via Manzoni alle associazioni di Lesmo. Ad annunciare l’avvio dell’iter è stata la stessa amministrazione comunale attraverso un breve post sui social e spiegando che questi spazi, concessi in comodato gratuito dalla Bcc Brianza e Laghi per i prossimi tre anni, sono rivolti a enti del Terzo Settore.

Lesmo apre il bando per i locali della Bcc Brianza e Laghi

“Questa è un’opportunità importante per le organizzazioni del nostro territorio di ottenere spazi dedicati per promuovere iniziative, eventi e progetti che contribuiranno al benessere della nostra comunità – hanno fatto sapere dal municipio di via Vittorio Veneto -. Ringraziamo la BCC Brianza e Laghi nelle figure del vicepresidente e del presidente per aver messo a disposizione dell’Amministrazione comunale questi spazi”. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura attraverso un form sul sito internet del Comune è il prossimo 15 settembre, dove è possibile prendere visione di tutte le specifiche dell’avviso pubblico.

Lesmo apre il bando e piazza Dante

Nei prossimi mesi si assisterà con ogni probabilità a un cambio di sede per diversi sodalizi che ad oggi svolgono la propria attività nell’ex scuola elementare di piazza Dante. Proprio su questo comparto in centro Lesmo Amica ha intenzione di lanciare un concorso di idee per riqualificare tutta l’area dopo aver accantonato il piano attuativo adottato dalla precedente giunta Antonioli appartenente sempre alla stessa lista civica di centrosinistra.