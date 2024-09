Lentate: scontro tra due mezzi, un furgone va contro la recinzione e arriva anche l’elisoccorso

Forte scontro tra auto e furgone, che finisce contro una recinzione privata e arriva anche l’elisoccorso . Domenica pomeriggio 8 settembre verso le 14 tra la sp44 Statale dei Giovi e via De Sanctis al confine tra Barlassina e Lentate i due veicoli sono entrati in collisione violentemente per ragioni ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti velocemente tre ambulanze e due auto mediche oltre al velivolo del 118 e diversi i mezzi dei vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Lentate: scontro tra due mezzi, arrivano i soccorsi

Inizialmente si era temuto il peggio tanto che l’Agenzia Regionale delle Emergenze e Urgenze segnalava l’incidente in codice rosso per due feriti, che dovrebbero essere un uomo di 33 anni e una ragazzina di 13 anni. Fortunatamente però le condizioni di entrambi si sono rivelate meno gravi del previsto. L’adolescente è stata stabilizzata e trasportata con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, mentre l’uomo è stato accompagnato in codice verde al nosocomio di Desio sempre via terra.

Lentate: scontro tra due mezzi, feriti meno gravi del previsto

L’elisoccorso invece è rientrato alla base vuoto visto l’arrivo di una forte pioggia. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire in sicurezza.