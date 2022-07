Lentate, mattinata di lavoro per i vigili del fuoco impegnati in un incendio tetto

Sono state le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco arrivati da diversi comandi brianzoli a svegliare i lentatesi domenica mattina. Poco prima delle 8 del mattino, del 31 luglio, a Lentate sul Seveso è scattato l’allarme per il fumo che saliva da un caseggiato lungo la Nazionale dei Giovi.

Mattinata di lavoro per i vigili del fuoco: nello stabile c’è un ristorante

Sul tetto di un edificio lungo strada provinciale è scoppiato un incendio. Al piano terra dello stabile ci sono i locali di un ristorante. Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Seregno e di Lazzate, l’autoscala della sede centrale di Monza e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno Volontari.

Mattina di lavoro per i vigili del fuoco: in corso gli accertamenti

Fortunatamente le operazioni di spegnimento si sono risolte in poche ore di lavoro e nell’incendio non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di capire la causa dell’incendio.