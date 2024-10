Lentate: denunciato il presunto piromane dei parchi giochi

A 34 anni, senza apparenti ragioni, si sarebbe messo a dare fuoco ai giochi di due parchi di Lentate sul Seveso. L’uomo, italiano, residente a Mariano Comense, nella tarda serata di domenica 27 ottobre è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso dopo essere stato sorpreso all’interno del parco giochi di via Trento, dove avrebbe dato fuoco a due scivoli per bambini.

Il piromane dei parchi giochi di Lentate: è un 34enne di Mariano

E’ anche gravemente indiziato di essere il responsabile di altri due episodi, avvenuti nei giorni scorsi sempre a Lentate sul Seveso, il primo la sera di sabato 12 ottobre, nel parco pubblico di via Grandi, dove era stato intaccato dalle fiamme uno scivolo in plastica, incendio domato grazie al tempestivo intervento di alcuni cittadini e, ancora, mercoledì 23 ottobre, nel parco giochi di via Puccini, dove, dopo un analogo atto vandalico, era stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Seregno.

Lentate, un 34enne denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale

Il 34enne è accusato di danneggiamento seguito da incendio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Già noto

alle Forze dell’Ordine, dopo avere posizionato del materiale infiammabile alla base delle attrezzature di gioco avrebbe appiccato il fuoco. Quando sono arrivati, i carabinieri, da giorni impegnati in servizi preventivi, sono riusciti a spegnere l’incendio appena divampato e a raggiungere il 34enne, che, nel frattempo, aveva cercato di darsi alla fuga opponendo resistenza nei confronti dei militari. Il materiale utilizzato per appiccare l’incendio è stato sequestrato.