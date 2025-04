Lentate: automobilista finisce fuori strada sulla Milano-Meda

Incidente stradale sulla superstrada Milano-Meda, in direzione sud, nel tratto tra Lentate sul Seveso e Barlassina poco prima di mezzanotte di sabato 19 aprile. Per cause in via di accertamento un automobilista ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, in una riva incolta. Non ci sarebbero feriti né altri mezzi coinvolti.

Sul posto, oltre che forse dell’ordine e personale sanitario inviato dal 118, si è portata una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con una autopompa da Lazzate.