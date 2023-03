Le foto all’asta con Ai.Bi. per aiutare i bimbi e famiglie colpite dalla guerra in Ucraina

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, in collaborazione con PwC Italia e Goodpoint, ha chiamato a raccolta alcuni dei più brillanti fotografi e artisti italiani, che hanno messo a disposizione le loro opere. Il ricavato sarà interamente destinato ai progetti che l’Associazione realizza in Ucraina, in Moldova e in Italia per sostenere bambini e famiglie colpite dalla guerra in Ucraina.

La Charity Auction Online propone soprattutto stampe di grande formato, ma anche mosaici di polaroid e una scultura di stoffe: lavori evocativi e preziosi, che si arricchiscono ulteriormente grazie alla finalità benefica per la quale sono stati donati con generosità da Niccolò Aiazzi – Giulia Bellezza – Fabio Bonanno – Stefano Bressani – Monica Cordiviola – Paco di Canto – Filippo Fior – Giorgio Galimberti – Maurizio Galimberti – Max Laudadio – Fabio Magara – Rosa Mariniello – Marco Onofri – Roberto Polillo – Fabrizio Spucches – Marzio Toniolo – Lorenzo Zoppolato.

Su www.aibi.it/auction è disponibile il catalogo della mostra e le istruzioni per effettuare offerte online.

Le foto all’asta con Ai.Bi. e il progetto in Ucraina e Moldova

Nel corso di ormai oltre un anno di impegno, il progetto #BAMBINIxLAPACE ha raggiunto circa 1000 beneficiari direttamente in Ucraina, con consegne di beni di prima necessità e l’apertura di quattro “Punti Ai.Bi.” dove accogliere bambini e famiglie offrendo un luogo sicuro in cui proporre attività di gioco e di assistenza. Inoltre, grazie alla ludoteca itinerante “Ludobus della pace”, vengono raggiunti diversi villaggi del Paese portando attività di animazione e supporto.

Nella confinante Moldova, dove Ai.Bi. è presente dal 1999, grazie al numeroso staff presente sul posto, sono state organizzate tante attività di prima accoglienza, di animazione presso biblioteche, ludoteche e campi profughi, nonché, anche qui, un Ludobus della Pace che ha raggiunto oltre 20 località a rotazione e una help line per donne in difficoltà. In totale i beneficiari raggiunti sono stati oltre 125mila.

In Italia, infine, il progetto #BAMBINIxLAPACE ha consentito di accogliere, durante il corso dell’anno, per periodi variabili di tempo, 200 tra bambini e adulti che hanno trovato un luogo sicuro nei Pan di Zucchero per la Pace e presso le famiglie vicine all’associazione. Partecipare alla Charity Auction Online “OMBRA e LUCE. 20 scatti per l’Ucraina” è semplicissimo: basta andare sul sito dedicato, dove si potranno visionare le 23 opere, accedere a tutte le informazioni, registrarsi e fare un’offerta per quella o quelle a cui si è più interessati. Il sistema è quello classico delle aste: fino al 30 marzo ciascuno può fare la propria offerta e rilanciare nel caso altri facessero offerte maggiori. Si aggiudicherà l’opera chi, alle ore 20.00 del 30 marzo, avrà presentato l’offerta maggiore. Le opere saranno esposte dal 27 al 30 marzo al 27° piano della Torre PwC, disegnata da Daniel Libeskind, a Milano.