Le elezioni Usa secondo Massimo Cacciari: a Cesano ciclo di convegni curato dal filosofo

C’è attesa a Cesano Maderno e in Brianza per i convegni di politica internazionale. Una iniziativa organizzata dal Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo e promossa in collaborazione con il Comune e con l’università Vita e Salute San Raffaele. Convegni curati dal noto filosofo Massimo Cacciari, che a Cesano Maderno ormai è di casa, insieme ad Alessandro Aresu. Incontri interessanti, che si inseriscono in un contesto dinamico e in continua evoluzione. Affronteranno temi cruciali come il disordine globale e i principali conflitti in corso, con un focus particolare sulle implicazioni politiche, economiche e sociali delle elezioni 2024 in tutto il mondo.

Cacciari a Cesano: il 19 novembre la serata sulle elezioni Usa

Le iscrizioni sono già aperte, anche se per il primo appuntamento bisognerà attendere il 19 novembre con una serata sul tema: «Gli Stati Uniti dopo le elezioni». Sarà introdotta direttamente da Cacciari e vedrà la partecipazione di Federico Petroni, consigliere redazionale di Limes. Durante la serata, verrà presentato in anteprima il nuovo numero della rivista, dedicato alle elezioni statunitensi del 5 novembre. L’intervento offrirà una riflessione approfondita sulle prospettive degli Stati Uniti dopo le elezioni, analizzando il coinvolgimento di Washington nei conflitti in corso, i rapporti con Cina e Unione Europea e le crisi interne che influenzano il panorama geopolitico globale.

Cacciari a Cesano: il 2 dicembre si parlerà dei conflitti internazionali

Il secondo incontro, previsto per lunedì 2 dicembre, si intitola «I confini internazionali» e ospiterà Mara Morini, docente dell’Università di Genova e specialista di Russia e Asia Centrale. Nel corso della serata verranno esplorati i principali scenari di conflitto attuali, come la guerra in Ucraina e le crisi in Medio Oriente. Questo appuntamento offrirà inoltre un’analisi sulla tenuta delle istituzioni multilaterali e sul ruolo delle Nazioni Unite nel contesto del disordine globale.

Cacciari a Cesano, il 13 dicembre uno sguardo a Oriente

Ultimo incontro, infine, nella serata di venerdì 13 dicembre con uno sguardo a est. Il relatore d’eccezione sarà infatti Simone Pieranni, autore di numerosi volumi sulla Cina e l’Asia in generale. Interverrà sul tema: «Gli altri Orienti e i Paesi non allineati». Durante la serata verrà approfondita la prospettiva dei diversi attori dell’estremo Oriente con un’attenzione particolare ai nuovi equilibri e alle relazioni tra Oriente e i paesi africani, che costituiscono il cosiddetto “Sud globale”. Ogni incontro sarà introdotto e moderato da Alessandro Aresu, analista geopolitico ed esperto di strategie e politiche pubbliche