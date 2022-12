Un frontale a pochi metri da casa: con l’auto è finito contro un cinghiale. Protagonista nella serata di domenica 11 dicembre un uomo di 59 anni residente a Lazzate. Intorno alle 20.30 ha imboccato con la sua Audi A3 un tratto di strada che attraversa alcuni campi agricoli, tra Lazzate e Lentate sul Seveso, e si è imbattuto nell’animale sbucato dal buio: il lazzatese non è riuscito a evitarlo, il cinghiale non ha fatto in tempo a scappare.

Lazzate: frontale con l’auto contro un cinghiale, scoppiati gli airbag

L’impatto è stato inevitabile e violento, tanto che gli airbag dell’auto sono scoppiati permettendo all’uomo di rimanere illeso. Nulla da fare invece per l’animale che è rimasto ucciso.

Lazzate: frontale con l’auto contro un cinghiale, sul posto carabinieri e servizio di medicina veterinaria

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno per la messa in sicurezza dell’area e i rilievi dell’incidente. I militari hanno fatto intervenire il servizio di medicina veterinaria e il soccorso stradale per la rimozione del veicolo pesantemente danneggiato.