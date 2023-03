Lazzate, Andrea Monti candidato sindaco: “Apriamo a tutto il centrodestra”

Andrea Monti chiusa l’esperienza come consigliere regionale riparte dal suo Comune: sarà lui il candidato della Lega, e forse non solo, alle prossime elezioni amministrative di Lazzate in programma in primavera, a maggio. L’ufficializzazione mercoledì 8 maggio in una conferenza stampa. L’obiettivo, dice Monti, è allargare la maggioranza al centrodestra dopo tanti anni di guida a sola marcia leghista. Suo padre Cesarino Monti è stato primo cittadino dal 1997 al 2006, poi assessore.

Monti candidato: “Groane come il Vimercatese, ma con il centrodestra”

“Dopo trent’anni che amministriamo monocolore, apriamo a tutto il centrodestra per stare al passo con la politica, rinnovare e continuare ad essere forza di maggioranza – ha detto Monti – . Sentiamo addosso la responsabilità di non disperdere l’eredità che abbiamo ricevuto in questi tre decenni. Loredana Pizzi ha proseguito lavoro storico di Cesarino Monti e per questo la ringraziamo. Per la prima volta apriamo a tutto il centrodestra senza veti e senza preclusioni, come peraltro accade in tutti gli altri comuni delle Groane e ci prendiamo l’impegno di trasformare le Groane in quello che ha rappresentato il Vimercatese per il centrosinistra, ma con la nostra ricetta. Ci servirà una città di riferimento e per questo ci riproponiamo anche per andare a prendere in futuro Cesano Maderno”, che, però, ha scelto pochi mesi fa il centrosinistra.