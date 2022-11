Lavoro: a Besana e Seregno selezione per nuovi agenti immobiliari

Appuntamento il 24 novembre a Seregno e Besana in Brianza per una serata di reclutamento di aspiranti consulenti immobiliari. L’evento è organizzato da Re/Max Italia che ha denominato la serata “Career night”.

Lavoro: selezione per nuovi agenti immobiliare, 624 in tutta Italia

Un’operazione su scala nazionale che punta a inserire 624 agenti immobiliari nelle agenzie del franchising. L’invito è rivolto a tutti: agenti immobiliari e professionisti del settore, architetti, geometri, donne e uomini con esperienza maturata in altri ambiti commerciali, giovani e meno giovani, anche senza esperienza.

Lavoro: selezione per nuovi agenti immobiliare, i requisiti

Tra i requisiti richiesti il diploma di scuola superiore e poi “attitudini commerciali di time management, forte orientamento al risultato, ma anche spiccate capacità relazionali, empatia, energia, pensiero innovativo, propensione a lavorare in modo indipendente e, allo stesso tempo, a far parte di un team”, specifica l’azienda.

Lavoro: selezione per nuovi agenti immobiliare, gli appuntamenti

Gli appuntamenti in Brianza sono a Besana (RE/MAX Futura Immobiliare, viale Kennedy 69, dalle 18 alle 19.30) e a Seregno (RE/MAX Expo Lab 2, via Valassina 59, dalle 18 alle 19). Tutte le informazioni per gli appuntamenti in Lombardia e in Italia sul sito dell’agenzia immobiliare.