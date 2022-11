Lavoro: McDonald’s seleziona 70 candidati, anche per Lentate e Varedo

Selezioni online aperte per 70 nuovi candidati da destinare ai team McDonald’s di Lentate sul Seveso e Varedo, in provincia di Monza e Brianza, e poi Cantù, Erba, Lipomo e Grandate.

L’azienda ha organizzato per giovedì 17 novembre una giornata di selezioni e colloqui aperta a tutti, in programma da Riva Industria Mobili Spa – Showroom a Cantù (in via Milano 110) dalle 9 alle 18. Requisiti richiesti: voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti.

Lavoro: McDonald’s seleziona 70 candidati, le prospettive

Le persone selezionate verranno inserite “in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; verranno inserite con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali”, fa sapere l’azienda.

Lavoro: McDonald’s seleziona 70 candidati, come partecipare

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito, attraverso la compilazione di un questionario con diverse domande tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del curriculum vitae. I candidati che non riusciranno a partecipare alla giornata di selezioni e colloqui prevista il 17 novembre e che saranno ritenuti idonei, verranno contattati per un colloquio individuale.