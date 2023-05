Lavori di manutenzione al pronto soccorso di Vimercate, possibili disagi

La prossima settimana il Pronto Soccorso di Vimercate, in particolare alcune aree interne, saranno interessate da una serie di lavori di adeguamento strutturale e impiantistico.

Lavori di manutenzione e le aree interessate

Gli interventi, programmati dal 23 al 29 maggio, riguarderanno alcune sale mediche, una porzione di Osservazione Breve e parte delle sale di attesa per l’osservazione. “Asst Brianza si scusa con l’utenza per eventuali e possibili disagi” ha fatto sapere il nosocomio di via Santi Cosma e Damiano.