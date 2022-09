L’Avis di Seregno festeggia il 72esimo anniversario con la fiaccolata dalla Valdobiaddene

Una fiaccolata davvero speciale, nel solco della tradizione, è stata organizzata dall’Avis Comunale di Seregno, per ricordare il settantesimo anniversario di fondazione, avvenuto due anni fa e che le restrizioni pandemiche non avevano hanno permesso di effettuare. Per celebrare il raggiungimento di un traguardo rilevante nella vita della sezione è nata l’idea di organizzare la fiaccolata Valdobbiadene – Seregno che, come ricordano alcuni donatori, aveva caratterizzato il sessantesimo di fondazione. Ed

L’Avis di Seregno festeggia due anni dopo

L’idea di riproporre l’iniziativa con il claim 70+2 di fatto è sfociata in una bellissima fiaccolata a staffetta che è partita sabato 3 settembre dal Tempio del donatore a Valdobbiadene per raggiungere nel tardo pomeriggio di domenica, il monumento del donatore, nel centro storico della città, e quindi in processione il Santuario La Madonna dei Vignoli. Ben 35 persone sono partite alle 14 di venerdì dal Santuario dei Vignoli Seregno, dopo un momento di raccoglimento per la benedizione e l’accensione fiaccola. La carovana ha raggiunto Valdobbiadene nel tardo pomeriggio. In serata sano stati ospiti di Avis Valdobbiadene, Avis Vidor e Avis Moriago della Battaglia per la cena presso Casa Alpini Colbertaldo. Sabato mattina alle 6,30 è iniziata la fiaccolata dal Tempio del Donatore.

L’Avis di Seregno festeggia la sua storia e i suoi valori

“Abbiamo deciso di partire dal Tempio del Donatore per quello che rappresenta – ha spiegato la presidente di Avis Seregno Tina Tilelli – quei valori di altruismo e impegno per il prossimo che Avis rappresenta”. A livello cittadino un ruolo importante è stato svolto dal mai dimenticato dottor Angelo Biella che, verificata l’inesistenza di un centro trasfusionale, si fece promotore della costituzione di un’Associazione Donatori a Seregno. Propagandata l’idea, ottenuta l’adesione di un buon numero di cittadini, assicuratasi l’aggregazione all’Avis Provinciale e a quella Nazionale, il 10 marzo 1950, insieme a un gruppo di neo domatori sottoscrisse l’atto costitutivo della Sezione presso la Sala Consigliare del Comune di Seregno davanti all’allora sindaco avvocato Giovanni Colombo.