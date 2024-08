L’attrice Pennati con guanti e scopa ripulisce la Madonna di Cala Ganone

Anche in vacanza Annina Pennati non si risparmia. La poliedrica e istrionica attrice dialettale monzese, in Sardegna con il marito per qualche giorno di risposo, ha pensato di ripulire l’edicola della Madonna di Cala Gonone, il paesino nel golfo di Orosei, in provincia di Nuoro dove si trova. Il tutto in tempo per la festa dell’Assunzione di Maria.

Qualche giorno prima di ferragosto la donna, armata di guanti di gomma, scopa, secchio e sacchi per la raccolta della spazzatura, ha ripulito la piccola Madonnina di metallo, incastonata in una grotta di pietra, che si trova all’inizio del centro del paese.

L’attrice Pennati: “La situazione era indecente”

Un punto di passaggio e riferimento per chiunque entri od esca da Cala Gonone.

«La situazione era indecente – ha raccontato – non potevo vedere tutti quei rifiuti intorno alla statua della Madonnina e nemmeno quelle erbacce cresciute lì vicino. Ho provveduto quindi a ripulire tutto in tempo prima della festa del 15 agosto». A una condizione però.

L’attrice Pennati e i sacchi da ritirare

Al termine delle operazioni di pulizia della statua e delle aiuole circostanti Annina Pennati ha raccolto ben tre grossi sacchi di rifiuti, che ha poi lasciato davanti all’edicola votiva. «Spero che qualcuno passi al più presto a ritirarli. Ho lasciato anche un cartello per gli operatori della raccolta dei rifiuti pregandoli di portare via i sacchi. In cambio la Madonnina ringrazierà del gesto e non negherà una benedizione».