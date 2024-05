L’astronauta Paolo Nespoli al liceo di Meda: “Con la passione si realizza l’impossibile”

Per la “Notte della scienza” a Meda l’astronauta Paolo Nespoli. Giovedì 23 maggio il liceo “Marie Curie” ha ospitato l’iniziativa che dal pomeriggio sino a sera quest’anno ha avuto come tema “La luce e l’astronomia” riservata esclusivamente a studenti e famiglie del liceo scientifico e scienze applicate.

La giornata ha previsto due momenti: uno a partire dalle 16.30 per gli studenti e il personale scolastico e uno a partire dalle 20 aperto anche alle famiglie. Gli studenti hanno dato vita nel pomeriggio a un ricco programma di iniziative (laboratori, spettacolo teatrale, conferenza) e in serata hanno accolto l’ospite d’onore: l’astronauta Paolo Nespoli salutato anche dal sindaco di Meda, Luca Santambrogio.

Paolo Nespoli agli studenti di Meda: le parole ai ragazzi

Nespoli ha parlato a cuore aperto ai ragazzi raccontando aneddoti e particolari delle sue spedizioni nello spazio, e una sua giornata tipo, passando dalla lezione scientifica sino alla “lezione di vita” quando ha ricordato agli studenti di mettere sempre passione in quello che fanno e di inseguire i propri sogni. Che, per alcuni studenti medesi, forse potrebbero significare avvicinarsi all’obiettivo raggiunto da AstroPaolo. “Guardatevi dentro per bene, arrivate fino in fondo, capite cosa veramente vi appassiona, qualsiasi cosa essa sia, e poi seguitela senza pensare che sarà troppo difficile o impossibile. Le cose fatte con passione si fanno con piacere, senza sentirne la pesantezza o l’impossibilità. La passione porta ad essere creativi, ad arrivare dove altri non sono ancora arrivati, a realizzare i sogni impossibili” ricorda Nespoli.