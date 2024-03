L’Asst Brianza proroga il bando per vendere l’ex ospedale di Vimercate

L’Asst Brianza proroga di 45 giorni il bando per la vendita dell’ex ospedale di Vimercate. I termini sarebbero scaduti il 29 marzo alle 12, ma la direzione generale secondo le norme di legge ha stabilito di allungare i tempi, dopo aver notato una certa attenzione da parte degli operatori per l’acquisto. In via Santi Cosma e Damiano c’è un certo ottimismo di poter alienare un comparto che ha come base d’asta un valore di 10 milioni di euro e per farsi avanti i compratori a questo punto potranno presentare la propria offerta fino a metà giugno. Il provvedimento di estensione dei termini verrà presto pubblicato nell’albo. Si tratta, infatti, di un’operazione di rilevante interesse pubblico e privato, mediante riqualificazione ambientale dell’area ubicata al centro di Vimercate, corrispondente al vecchio Ospedale e all’ex Cava Cantù, in attuazione di un Programma Integrato di Intervento approvato da Regione Lombardia, dal Comune di Vimercate e dagli operatori (proprietari) coinvolti. Il programma dovrà svilupparsi a partire dalla bonifica e dalla demolizione dell’esistente, per poi procedere alla realizzazione di una nuova area centrale urbana composta da residenzialità e servizi alla persona.

L’Asst Brianza proroga il bando e l’alienazione del comparto

Dei due cosiddetti ambiti di cui si compone l’estesa area da riqualificare, l’Ambito n. 2, su cui atterrano circa 50.000 metri quadratati di superficie residenziale calpestabile, di proprietà dell’ASST della Brianza, è stato nel 2023 periziato dall’Agenzia delle Entrate per un valore di circa 9.000.000 di euro (valore di trasformazione), a cui occorre aggiungere circa un milione di euro per le necessarie bonifiche ambientali, per arrivare alla base d’asta da cui è partita la procedura di vendita al rialzo.