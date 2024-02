L’area ex Ibm di Vimercate interessa a società internazionali, ma quali sono?

L’area ex Ibm di Vimercate interessa a vari interlocutori anche internazionali, ma chi sono? L’amministrazione comunale su precisa interpellanza di Cittadini In Movimento rappresentato dalla consigliera Patrizia Teoldi ha risposto nell’ultimo consiglio comunale del 31 gennaio attraverso il sindaco Francesco Cereda che “𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘭𝘰𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢̀, 𝘭’𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘦𝘹 𝘐bm 𝘱𝘢𝘳𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘷𝘢𝘳𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘭𝘰𝘤𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪, 𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘭’𝘈𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦 𝘭’𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢̀”.

L’area ex Ibm di Vimercate e l’accordo con ProGroup

In parallelo non è stato ancora rescisso l’accordo tra la società proprietaria dell’area e l’impresa ProGroup, che avrebbe dovuto aprire un impianto di produzione di cartone ondulato entro il 2024. Intanto procedono le demolizioni dei capannoni in via Kennedy a esclusione delle strutture in uso a due società operanti nel comparto industriale.