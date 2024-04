L’arcivescovo a Nova Milanese, tutte le tappe di Delpini: una visita pastorale che mancava dal 1993

Dai bambini dell’iniziazione cristiana ai nonni, dal Consiglio pastorale alle associazioni di volontariato presenti sul territorio fino ad arrivare alla Rsa San Francesco di via Prealpi. Una giornata intensa quella di domenica vissuta dall’arcivescovo Mario Delpini a Nova Milanese. Una visita pastorale a contatto con la gente che mancava dal 1993, all’epoca era cardinale Carlo Maria Martini.

L’arcivescovo a Nova Milanese, tutte le tappe di Delpini: giornata iniziata con l’omaggio a chi non c’è più, poi i bambini che faranno la comunione

Una giornata ricca di incontri che il parroco della Comunità Pastorale, creata nel 2010, don Luigi Caimi, ha voluto che iniziasse dal Cimitero per rendere omaggio a chi non c’è più.

Nova Milanese Visita pastorale arcivescovo Delpini al cimitero

Quindi l’incontro con i bambini e i genitori dell’iniziazione cristiana e la celebrazione della Santa Messa.

«Voi siete una comunità coesa in cui si respira un clima di “pace sociale”», ha sottolineato l’arcivescovo durante la predica della funzione religiosa, termine ribadito nell’incontro con il Consiglio pastorale ai cui membri ha ricordato l’importanza di annunciare il Vangelo attraverso l’Apostolato e rendendo “attrattivo” il frequentare la Chiesa e l’oratorio.

Una parola per tutti. E sempre precisa e motivante. «Voi rivelate una verità profonda dell’essere umano – ha detto monsignor Delpini alle associazioni di volontariato – perché voi rivelate perché siamo fatti: “fare del bene” per i cristiani non significa semplicemente dare delle cose, ma stabilire relazioni. Dio ci ama e ci rende capaci di amare: è questa la qualità edificante del fare del bene».

L’arcivescovo a Nova Milanese, tutte le tappe di Delpini: la Rsa San Francesco e i 100 anni di Emilia Tagliabue

Avevano un sapore diverso i sorrisi degli ospiti della Rsa San Francesco ai quali l’arcivescovo ha voluto regalare un’immagine della Pietà Rondanini e l’invito a cercare, anche nei momenti più difficili, conforto nella preghiera. «Tu ce la farai perché ti appoggi a Gesù» ha ribadito.

Un giorno doppiamente speciale per un’ospite della Rsa, Emilia Tagliabue che esattamente domenica ha festeggiato il bellissimo traguardo dei cento anni. «Non pensavo di arrivare ai cento anni», ha commentato in tutta la sua semplicità Emilia accompagnata dal figlio Fabrizio Grimoldi.

Non è mancata la visita alla Rsa guidata dal presidente Mario Pozzoli. Una struttura che al momento conta su 150 ospiti, a cui bisogna aggiungerne altri venti del nucleo Alzheimer e venti ospiti della comunità psichiatrica.

Nova Milanese Visita pastorale arcivescovo Delpini con i sacerdoti

L’arcivescovo a Nova Milanese, tutte le tappe di Delpini: martedì incontro con i giovani del decanato, giovedì dai Saveriani di Desio

La visita pastorale prosegue martedì 16 aprile, alla sera, con una tappa speciale a Nova, al Centro Pastorale di San Bernardo incontrerà i giovani di tutto il decanato composto da Desio, Nova, Muggiò e Bovisio.

Giovedì sera, invece, l’incontro con la Comunità Sinodale presso i Saveriani di Desio.