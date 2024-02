L’Anpi di Vimercate piange Teresina Mandelli, moglie del partigiano Bala

Vimercate e in particolare l’Anpi piangono Teresa Mandelli per tutti Teresina. La donna 98enne moglie del partigiano Achille Bala fondatore ed ex presidente dell’associazione (scomparso qualche tempo fa) si è spenta lunedì pomeriggio 19 febbraio nella casa di riposo San Giuseppe di Ruginello.

L’Anpi di Vimercate piange Teresina Mandelli e i funerali

Mandelli antifascista e originaria di Ornago era convolata a nozze con il marito nel lontano 1952 ed era stato uno dei primi matrimoni civili in Brianza. Dalla loro unione è nata la figlia Vanna, moglie di Savino Bosisio rappresentante storico dell’Anpi. I funerali si terranno mercoledì 21 febbraio alle 15.30 nel santuario della Beata Vergine di Vimercate.