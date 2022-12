Lampade e pedane vibranti non a norma sequestrate a Verano Brianza

Duecento lampade da tavolo e una pedana vibrante con un marchio Ce contraffatto e altre 22 pedane prive del tutto della marcatura Ce. Nel pomeriggio di martedì 27 dicembre, la polizia provinciale di Monza e della Brianza ha sequestrato parte del materiale elettronico in vendita in un esercizio commerciale di Verano Brianza.

Era materiale senza la marcatura che fornisce garanzie di sicurezza per il consumatore, evitando che vengano messi in circolazione oggetti a rischio di corto circuito e incendio.

Materiale non a norma sequestrato a Verano Brianza: multa al titolare

Per la merce non a norma è scattato il sequestro con una sanzione amministrativa pari a 1.150 euro. È stata anche trasmessa apposita segnalazione nei confronti del titolare, deferito all’autorità giudiziaria per frode in commercio.