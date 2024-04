La villasantese che insegna a tutti lo Yoga della risata: «Serve leggerezza»

Un giorno senza un sorriso, diceva Charlie Chaplin, è un giorno perso. Ridere incondizionatamente, ridere perché fa bene, ridere come fanno i bambini senza motivo è una cosa seria. E occorre allenarsi.

La villasantese che insegna a tutti lo Yoga della risata: chi è Daniela Sirtori

Lo sa Daniela Sirtori, villasantese, psicologa e psicoterapeuta e teacher dello yoga della risata, ideatrice del club della risata online e conduttrice di diversi gruppi (in presenza e da remoto) dedicati alla pratica della risata.

«Lo yoga della risata attinge dagli esercizi di respirazione e poi insegna la pratica della risata incondizionata o quella che definisco risata “spintanea” – racconta – Non spontanea, ma spintanea, perché è indotta, un meccanismo che mettiamo in atto per dare l’input al cervello affinché dia inizia alle reazioni biochimiche che portano al benessere. È una pratica potentissima di benessere».

La villasantese che insegna a tutti lo Yoga della risata: gli incontri periodici online

L’idea delle sessioni di gruppo è nata dopo i mesi del lockdown. «Allora, ma anche adesso, avevamo bisogno di leggerezza. Ho iniziato gli incontri on line nel 2022, la prima domenica di maggio che è la giornata dedicata alla risata. Da allora continuo ad avere riscontri più che positivi e richieste da parte di nuovi allievi».

Daniela Sirtori ha conseguito un master in yoga della risata: prima come leader (che consente di condurre sessioni per i gruppi) e poi come teacher (che ha il compito di formare nuovi leader). Accanto agli incontri online del mercoledì sera alle 20.30 (l’accesso è gratuito, basta richiedere il link per collegarsi alla sessione direttamente dalla pagina Facebook Yoga della Risata Club Monza e Brianza) la scorsa estate sono state organizzate anche lezioni all’aperto, nel parco di Monza, proprio all’ingresso della porta del Dosso.

La villasantese che insegna a tutti lo Yoga della risata: aprile al parco di Monza

Un appuntamento nella natura che riprende ad aprile. Una sessione live sabato 20 aprile, al termine di dieci minuti di Yoga della Risata online ogni mattina per cinque giorni

«Chi si avvicina per la prima volta allo yoga della risata è certamente curioso ma anche scettico. Quello che vedo però è che alla fine di ogni lezione chi si mette in gioco e si lascia andare trae una grande sensazione di benessere. All’inizio tutti si sentono in difficoltà, ma l’appuntamento del mercoledì diventa un momento di ristoro». A frequentare i corsi on line a in presenza sono soprattutto donne, più propense a lasciarsi coinvolgere. «L’80% degli allievi è donna, tra i 30 e i 60 anni. A tutti propongo piccoli giochi, situazioni totalmente nuove, esercizi in piedi ma anche a terra, perché le risate a terra sono le più potenti».

Daniela Sirtori ha già portato i benefici dello yoga della risata nelle rsa, nelle scuole dell’infanzia, ma non solo. «Promuovo questa pratica perché la trovo importante ed efficace. Vorrei entrare anche nelle aziende, per migliorare il benessere dei dipendenti e aiutarli a contrastare lo stress. Con una risata».