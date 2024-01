La vendita dell’ex ospedale di Vimercate fa prendere meriti a tutti

La messa in vendita dell’ex ospedale di Vimercate fa esultare l’amministrazione e fa prendere i meriti agli ex Cinque Stelle.

La vendita dell’ex ospedale e la soddisfazione di Mascia

«La collaborazione tra amministrazione, Asst e operatori privati, che abbiamo voluto impostare sin dal nostro insediamento, ha funzionato e continua a dare i suoi risultati – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Mariasole Mascia -. Nonostante le difficoltà e la complessità della situazione, ognuna delle parti coinvolte sta facendo il possibile per recuperare il tempo perso. E così in pochi mesi abbiamo firmato la convenzione, gli operatori hanno avviato le operazioni preliminari di bonifica e progettazione e AsstT ha pubblicato il bando per la vendita delle aree. Un ringraziamento speciale al dottor Marco Trivelli nei cui riguardi colgo occasione per manifestare stima e gratitudine per il lavoro fatto a Vimercate su tutti i fronti – perché anche in questa occasione e’ stata di parola sull’impegno preso di concretezza e celerità».

La vendita dell’ex ospedale e la versione degli ex Cinque Stelle

Di altro avviso Cittadini in Movimento che ha spiegato in un post come « la giunta 5 Stelle ha condotto un intenso lavoro di riassetto del progetto in collaborazione con Regione Lombardia mettendo nero su bianco le modifiche che hanno reso il piano sostenibile. Quello che questa giunta ha fatto è stato attendere che i privati presentassero i progetti scaturiti dal nuovo accordo di programma».