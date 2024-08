La Strada Ritrovata, un’immersione nel verde del Parco Pane

Per chi è in vacanza ma rimane in città o per chi lavora e vuole godersi la campagna, il Parco Agricolo Nord Est ha recentemente ripristinato e inaugurato La Strada Ritrovata, il tracciato campestre che collega Vimercate a Ornago nella zona di Cascina Rossino, a Moriano.

Dopo la passeggiata inaugurale, che si è svolta il 14 luglio scorso, il percorso è aperto a tutti.

Si può partire dal parcheggio di via Cattaneo e, attraverso i campi, arrivare a Rossino e poi a Ornago.

Il sottopassaggio in corrispondenza della strada SP2 è decorato dai murales eseguiti dai ragazzi che partecipano al Piano Locale Giovani, in collaborazione con Aeris Cooperativa Sociale, di cui fa parte anche il Centro di Aggregazione Giovanile di Vimercate.

La Strada Ritrovata, un progetto di recupero

I lavori sono stati progettati e finanziati dal Parco Agricolo Nord Est, con i contributi di Regione Lombardia.

Si tratta di un intervento di recupero storico, che ha voluto in parte rendere omaggio alla tradizionale tecnica delle risciade, strade campestri acciottolate di sassi tondi di fiume, di cui sono stati trovati resti nel corso dei lavori. Alle due estremità del percorso dei pannelli informativi presentano alcune caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche.

Il sentiero si inserisce nella rete degli itinerari del Parco, che si snoda lungo un ampio territorio che coinvolge vari Comuni del territorio vimercatese e merita anch’essa qualche tranquilla passeggiata.