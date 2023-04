La Sicilia a Lissone: festa con l’attore Tony Sperandeo

Tre giorni tra tradizioni, profumi e sapori della Sicilia in piazza Libertà a Lissone. Il week-end a cavallo tra marzo ed aprile è stato contraddistinto da un’atmosfera speciale tra bancarelle e street food con prodotti tipici siciliani, sia a pranzo che a cena, oltre a momenti di intrattenimento e svago. Con un ospite d’eccezione: l’attore Tony Sperandeo. L’associazione Sicilia Promotion, col patrocino del Comune di Lissone, ha regalato alla città tre giorni di svago decisamente particolari che hanno richiamato decine e decine di persone.

La Sicilia a Lissone: folla nel centro storico

Affollato il centro storico, profumi e colori di una terra magica. Il bel tempo ha favorito l’iniziativa che ha portato in piazza Libertà le peculiarità (dal carretto siciliano, ai colori delle stoffe, alle tante e golose specialità tipiche dell’isola e molto altro) della Sicilia. Un’atmosfera di festa che ha rallegrato, aggregato e raccolto l’apprezzamento di tante persone, in particolar modo dei siciliani che vivono da tempo in Brianza.

La Sicilia a Lissone: selfie con l’attore Tony Sperandeo

A rendere l’evento speciale anche la presenza del vincitore del premio come migliore attore non protagonista ai David di Donatello 2001 per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film “I cento passi”: l’attore Tony Sperandeo, si è concesso per numerosi selfie ricordo coi presenti. Tra folklore e prodotti tipici, Lissone ha portato un po’ di Sicilia sul proprio territorio, consentendo ai visitatori di intrattenersi per pranzo e cena tra gli stand allestiti o semplicemente per fare acquisti (soprattutto golosi) anche in vista delle imminente festività pasquali.