La questura di Monza e Brianza cresce: due nuovi funzionari in servizio

Sono il vice commissario Carmen Principe e il vice commissario Sebastiano Bongiovanni i due nuovi funzionari della questura di Monza e Brianza. Entrambi in polizia dagli anni Novanta ed entrambi funzionari da marzo, sono esperti in polizia giudiziaria.

Il vice commissario Principe e la Divisione operazioni speciali di Monza

Per Principe una carriera monzese: in città ai tempi del commissariato, si è occupata operativamente di traffico internazionale di armi così come di opere d’arte, reati di droga e contro la persona. Attività, sottolinea la questura, per le quali ha ricevuto riconoscimenti dal Capo della Polizia. In seguito da ispettore è stata responsabile dello Uigos, cioè l’Ufficio di investigazioni generali e operazioni speciali diventato, con la questura, divisione. Oggi è inserita come sostituto commissario coordinatore della Divisione investigazioni generali operazioni speciali (cioè la Digos).

Il vice commissario Bongiovanni e la Divisione anticrimine di Monza

Bongiovanni ha lavorato sia al reparto mobile, sia in polizia postale e all’ufficio immigrazione, ma anche alla Criminalpol della Lombardia, cioè la Divisione centrale di polizia criminale che tra l’altro si occupa di latitanti, collaboratori di giustizia, investigazioni sui crimini più rilevanti e di cooperazione con le polizie estere. Dal 2007 ha svolto servizio nella sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica di Monza di cui, dal gennaio 2022 fino al trasferimento alla Questura di Monza, è stato responsabile. A seguito della nomina è stato assegnato alla Divisione anticrimine.

Il questore Marco Odorisio ha rivolto ai due nuovi funzionari le sue congratulazioni per il traguardo raggiunto e i migliori auguri di buon lavoro.