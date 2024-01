La popolazione di Usmate-Velate aumenta piano

Cresce in modo contenuto la popolazione residente, soprattutto grazie ai neo-cittadini che scelgono Usmate Velate come Comune in cui abitare. Permane invece il saldo naturale negativo con 83 nuovi nati e 85 morti: ne consegue che i cittadini residenti in data 31 dicembre 2023 siano complessivamente 10.645 (erano 10.594 in data 31 dicembre 2022), con una leggera predominanza femminile (5 364) rispetto a quella maschile (5.281).

Sono questi alcuni dei numeri statistici relativi al Comune di Usmate Velate, statistiche demografiche che confermano un leggero incremento della popolazione e consentono di scattare una fotografia che conferma alcuni dei trend ormai visibili distintamente da almeno un triennio.

La popolazione di Usmate-Velate tra nati e morti

Il saldo 2023 fra nati e morti, come ormai accade in gran parte dei Comuni italiani, è negativo: 83 i nuovi nati nel corso del 2023 (41 femmine e 42 maschietti, sono 13 i nuovi nati stranieri di cui 8 maschi) a fronte di 85 morti, divisi fra 47 uomini e 38 donne. Nel 2021 i nuovi nati erano stati 86, poi scesi a 80 nel 2022; il numero dei morti decresce rispetto al 2021 (95) e al 2022 (97).

La voce di maggior peso per il moderato incremento della popolazione deriva dal numero di nuovi residenti: 411 i cittadini che si sono trasferiti a vivere ad Usmate Velate nel corso del 2023 provenienti da altri Comuni italiani e 361 quelli che invece hanno scelto di spostarsi in altri Comuni o all’estero.

La popolazione di Usmate-Velate e la presenza degli stranieri

Un trend simile è quello seguito dalla popolazione straniera che è composta complessivamente da 895 persone (492 donne, pari a circa il 55%) che rappresenta l’8,40% del totale, in linea con la media italiana. I nuovi cittadini stranieri nell’arco del 2023 sono stati 106 (di cui 51 provenienti da altri Comuni), mentre 48 sono i cittadini stranieri che da Usmate Velate hanno scelto di spostarsi o in altri Comuni italiani (30) o all’estero (18).

Il numero di famiglie sale a 4.607, di queste 432 sono composte da almeno un cittadino straniero. Infine, nel corso del 2023 si sono registrati 34 matrimoni (24 civili e 10 religiosi), 1 unione civile e 16 persone hanno divorziato.