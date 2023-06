La polizia di Monza ferma un 30enne con 28 grammi di hashish

Fermato un 30enne straniero in possesso di 28 grammi di hashish a Monza dalla Polizia. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio effettuati dalla Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i poliziotti della Questura di Monza e della Brianza, alle ore 16.35 circa, di giovedì 15 giugno, transitando in Via XX Settembre con direzione Piazza Diaz, procedevano ad un controllo d’iniziativa di un cittadino straniero, di nazionalità ivoriana, 30enne, già conosciuto agli operanti per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, che procedeva in bicicletta.

La polizia di Monza e i controlli in questura

All’atto del controllo, all’interno di un pacco di sigarette custodite in un borsello, veniva rinvenuta della sostanza stupefacente di colore scuro, pertanto si procedeva ad accompagnare il cittadino straniero presso gli Uffici della Questura per l’esame della sostanza e l’esatta identificazione per mezzo di fotosegnalamento. Giunti in Questura i poliziotti procedevano ad un più accurato controllo del soggetto e, a seguito di perquisizione, veniva rinvenuta dell’altra sostanza stupefacente occultata in una tasca interna dei pantaloni indossati dal soggetto, per un totale complessivo di 28.47 grammi, di cui 6 palline già confezionate all’interno di involucri di carta, nonché del denaro probabilmente provento di spaccio. Tutta la sostanza veniva sottoposta, da personale del locale Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, all’esame preliminare narco test che dava esito positivo al reagentario per l’hashish.

La polizia di Monza e i precedenti dell’uomo

Da accertamenti in banca dati risultava che il cittadino ivoriano era già stato più volte tratto in arresto o denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, tra cui a marzo 2020 e ottobre 2021 da personale della Polizia Locale di Monza, a marzo 2022 da personale della Questura di Monza e della Brianza e a marzo 2023 dal Commissariato di Cinisello Balsamo . Sussistendo, quindi, la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio il cittadino straniero veniva tratto in arresto, posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza e, successivamente, trasportato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La polizia di Monza e la decisione del tribunale

Nella mattinata di sabato 17 giugno, il cittadino ivoriano è stato condotto presso il Tribunale di Monza per la convalida dell’arresto e contestuale giudizio per direttissima, a seguito del quale è stato condannato a 6 mesi di reclusione con la sospensione dell’esecuzione della pena. Il soggetto risultava essere in possesso di permesso di soggiorno per “asilo politico” scaduto, ma con richiesta di rinnovo rigettata dall’Ufficio Immigrazione e successivo ricorso presentato dall’istante, in attesa di determinazione. Pertanto, Il Questore della Provincia, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato il locale Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi relativi alla permanenza dell’uomo sul territorio nazionale